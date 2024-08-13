Несколько пассажиров в последний момент отказались от полета.

Стали известны свежие подробности о наличии билетов на первый рейс в Усть-Ишим. Как уточнили «Омск-информу» в агентстве «Авиатур», занимающемся реализацией мест на самолет Ан-2 вместимостью 12 человек, на 14 августа появились в продаже четыре билета. Ранее сообщалось, что самолет на это число уже полностью загружен. Судя по всему, кто-то из пассажиров отказался от путешествия в последний момент.

Есть места и на следующий борт, на16 августа.

– Только что в продаже появились четыре билета. Есть еще семь мест на 16 августа, – рассказали в агентстве «Омск-информу».

Один билет до Усть-Ишима обойдется 2741 рубль, в него включена ручная кладь до 10 кг. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Борт летает по понедельникам, средам и пятницам.