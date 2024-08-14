Мероприятие «жИТь в Омске» пройдет в сквере им. Дзержинского 1 сентября, но желающие могут уже сейчас узнать о наиболее подходящих им площадках.

Большой цифровой пикник для омичей пройдет в День знаний в сквере им. Дзержинского. Мероприятие в области цифровых технологий станет частью Первого международного фестиваля цифровых технологий «ОМ ФЕСТ 2024». Фестиваль проводится при поддержке правительства Омской области, Минцифры региона, а генеральным партнером является Сбер. Управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева и организатор «ОМ ФЕСТ» Яна Барыш заранее отсмотрели локации пикника.

Фестивальные события начнутся в 12.00 на главной сцене, расположенной на площади у фонтана. Гостям расскажут, какие активности их будут ждать в течение всего дня. Затем на главной сцене будет организован воркшоп для студентов, в рамках которого пройдет состязание между командами студентов в игровом формате. В 14.00 на главной сцене состоится торжественное открытие фестиваля «ОМ ФЕСТ», организаторы в интерактивном формате представят омичам программу фестиваля с 1 по 8 сентября. Ожидается, что с приветственным словом к участникам мероприятия обратится губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Еще одна локация цифрового пикника – это «Лекторий», где будут проходить разговоры о важном и цифровом. Он расположится на поляне в направлении перекрестка улиц Герцена и Интернациональной. Здесь ожидается участие известных в стране спикеров, которые расскажут о том, как искусственный интеллект и нейросети могут помочь в профессии. Еще здесь при участии представителей вузов и IT-сообщества пройдут профильные лекции по теме информационных технологий. Будет затронута тема развития IT в Омске, перспективы развития образования по IT-специальностям, вопрос о необходимости внедрения новых методик в образовании, расширении компетенций IT-специалистов.

Третья локация – это «Шатер», который расположится по направлению к площади Дзержинского, там пройдут обучающие лекции по теме софт-навыков, включая навыки самопрезентации, ведения диалога в привязке к трудоустройству выпускников вузов. Будущим выпускникам расскажут, как составить резюме, как успешно пройти собеседование, в какие ловушки не попасть на собеседовании. На этой площадке выступит «Лаборатория искусственного интеллекта» Сочи (компания – партнер Сбера). Ее представители расскажут, как устроиться на работу в крупную известную компанию, что для этого нужно, как развить необходимые навыки. Лекции пройдут в формате емких 25-минутных разговоров об актуальных вопросах в игровом, живом, динамичном формате.

Попасть на лекции и мастер-классы смогут все желающие, вход на все мероприятия свободный. Вся актуальная программа пикника и расписание мероприятий будут доступны на стендах, которые установят с трех сторон по пути следования в сквер Дзержинского. Расписание также будет доступно по QR-коду на афишах пикника. На протяжении всего дня будут работать локации игрового, интерактивного характера, точки питания и тематические зоны. Будет представлена большая локация Сбера. На этой площадке можно будет познакомиться с самыми передовыми девайсами, погрузиться в виртуальный мир при помощи VR-очков, попробовать себя в робототехнике и научиться управлять дронами. Здесь гости пикника смогут сделать фото с использованием AI: задав особые параметры, можно очутиться в космосе или узнать, как ты будешь выглядеть через несколько лет. Развернется большая лаунж-зона с мягкими креслами-баблами, где можно будет отдохнуть, пообщаться и хорошо провести время. Поскольку мероприятие пройдет 1 сентября, организаторы приготовили интересные занятия для школьников, студентов и их родителей, цифровой пикник станет отличным местом встречи после летних каникул.

Свой сюрприз для омичей и гостей города готовит Hi-Fi-стриминг Звук: специальный плейлист под названием «Музыка нашего города», в который войдут музыкальные композиции, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей Омска. Плейлист будет доступен для прослушивания по QR-коду, а также воспроизводиться для всех посетителей тематической площадки Сбера. На цифровом пикнике пройдет квест, в рамках которого необходимо будет посетить все локации – для самых активных посетителей Сбер готовит специальные подарки.

Программа мероприятия завершится в 17.00

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