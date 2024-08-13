Появилась подробная программа празднования 38-летия зверинца, намеченная на 17 августа.

Большереченский зоопарк готовится отпраздновать свое 38-летие. На субботу, 17 августа, с 10:00 до 15:00 запланирована масштабная праздничная программа. На кассе посетителям выдадут памятку с информацией о расположении локаций. При этом предусмотрена акция-сюрприз – ровесникам зоопарка, показавшим паспорт, обещают бесплатный вход.

Программа мероприятий в рамках празднования дня рождения 17 августа: В 10:00 старт работы интерактивных локаций: мастер-классы по рисованию и созданию памятных сувениров, спортивные и интеллектуальные игры, выставочные зоны. В 11:00 – начало работы «Вкусно-зоны». В 11:30 – показательное кормление и игры с медведями. В 12:00 – концерт-поздравление самого любимого сельского зоопарка. В 12:40 – угощение гостей пирогом. В 13:00 пройдет тренинг для енота. В 14:00 – показательное кормление и игры с обезьянами. В 14:30 – показательное кормление бегемота Кёнига арбузом. В 15:00 – завершение работы праздничных локаций. В 15:30 – показательное кормление тигров.

В пресс-службе учреждения уточнили, что как могут, усовершенствуют его работу. Улучшились условия содержания животных, развивается экологическое просвещение и благоустраивается территория для комфортного пребывания посетителей. В нынешнем году построен павильон кенгуру с выгульной территорией и пешеходной зоной 600 квадратных метров. Кроме того, в этом году реконструирована и оборудована пешая зона, прилегающая к вольеру с павлинами, продолжен ремонт вольера бегемота с прилегающей выгульной территорией для животного.

Обновляется и парк животных. Одним из главных событий 2024 года на территории зоопарка стало рождение серого кенгуру. Самыми многодетными семьями в зоопарке по-прежнему остаются сурикаты, домашние яки и олени: из года в год они стабильно радуют всех гостей и сотрудников появлением потомства.