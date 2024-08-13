Из-за поврежденных сетей отключения продлили.

Около тысячи домов в Октябрьском и Ленинском округах Омска остаются без горячей воды, несмотря на то что плановые отключения там уже завершились. Как сообщает « Ом1 », в некоторых зданиях нет водоснабжения по два месяца. В соцсетях омичи продолжают жаловаться на внеплановые отключения горячей воды.

По данным «Тепловой компании», в домах на Котовского, 5 и Омской, 136 во время плановых работ нашли повреждения. Включить воду там планировалось 16 и 23 августа, но ремонт потребовал больше времени.

Как сообщили сегодня в «Омск РТС», период планового отключения горячей воды уже завершился. В последнюю волну попали потребители, которые получают воду от теплоисточников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.

– На данных участках все работы были завершены в срок, магистральные трубопроводы запущены вовремя. То есть ограничений для подачи горячей воды в дома омичей после планового отключения со стороны «Омск РТС» нет. Исключением являются два участка магистральных сетей: луч ТПК на поселок Свердлова (76 многоквартирных домов) и участок тепловых сетей по проспекту Космический в районе улиц П. Осьминина и В. Товстухо (19 многоквартирных домов), — сообщили в РТС.

Работы там обещают завершить 19 августа.