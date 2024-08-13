Омск-Информ
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·Общество

В здании начали красить стены и укладывать плитку.
В региональном министерстве строительства рассказали, как продвигается строительство поликлиники на улице 4-я Железнодорожная в Омске. По данным чиновников, подрядчик «ИКГ-Транс» выполнил работы уже более чем на 70 %. В здании в поселке Восточном уже смонтировали лифты, активно ведутся внутренние работы: укладывают плитку, окрашивают стены и потолки.
На строительство, которое началось летом прошлого года, из бюджета выделили более 700 млн. Планируется, что поликлиника станет филиалом городской больницы № 2. Она будет принимать в день по 250 взрослых пациентов и 60 детей.
·Общество

В здании начали красить стены и укладывать плитку.
В региональном министерстве строительства рассказали, как продвигается строительство поликлиники на улице 4-я Железнодорожная в Омске. По данным чиновников, подрядчик «ИКГ-Транс» выполнил работы уже более чем на 70 %. В здании в поселке Восточном уже смонтировали лифты, активно ведутся внутренние работы: укладывают плитку, окрашивают стены и потолки.
На строительство, которое началось летом прошлого года, из бюджета выделили более 700 млн. Планируется, что поликлиника станет филиалом городской больницы № 2. Она будет принимать в день по 250 взрослых пациентов и 60 детей.