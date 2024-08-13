Мероприятие «жИТь в Омске», организованное Сбером, пройдет в центральном сквере им. Дзержинского. Вход на пикник будет свободным.

Цифровой пикник для омичей пройдет в День знаний, 1 сентября, в сквере им. Дзержинского. Мероприятие в области цифровых технологий станет частью фестиваля OM FEST. Генеральным партнером фестиваля является Сбер.

В рамках пикника организаторы представят тематические локации, где каждый сможет найти для себя интересную тему, пообщаться с единомышленниками и отлично провести время. На главной сцене состоятся официальное открытие фестиваля OM FEST и интерактивная программа от модератора площадки сочинского IT-центра Сбера со студентами вузов.

В локации лектория пройдут пленарная дискуссия о том, станет ли IT-индустрия в Омске точкой роста экономики, лекции от ИИ Лаборатории «Микросервисы vs Монолит: вечный спор разработчиков» и «Рецепт попадания к крупному работодателю». Также на площадке запланирована панельная дискуссия между ректорами омских вузов с участием ректора ОмГУ им. Достоевского Сергея Замятина.

В HR-зоне состоится открытый диалог о компетенциях будущего с участием ТОП-спикеров Сбера, экспресс-собеседование с ТОПом Сбера «5 минут на успех», мастер-классы и воркшопы по трендовым направлениям развития soft-skills.

– Сегодня Сбер активно развивает технологии искусственного интеллекта, расширяет границы цифрового мира и готов делиться этим миром со всеми. Мы с радостью будем ждать гостей на цифровом пикнике «жИТь в Омске», который символично пройдет в День знаний. Это уникальная возможность для молодых людей погрузиться в мир современных технологий и узнать о последних тенденциях в этой области. Мы подготовили насыщенную программу, включающую выступления экспертов, мастер-классы и интерактивные зоны, — отметила управляющая Омским отделением Сбера Наталья Корнева.

Организаторы пикника сообщили, что его участники смогут посетить выставку-продажу мерча от магазина SberShop, сделать фото на фотозоне-видеоспиннере от Самоката, угоститься умными коктейлями от SberDevices и послушать плейлист омича от сервиса Звук.

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