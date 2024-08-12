Омск-Информ
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·Политика

Регистрацию прошли выдвиженцы от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты За Правду» и «Новые люди».
Избирательная комиссия Омской области опубликовала официальный список кандидатов на дополнительные выборы в Омский городской Совет, которые состоятся 8 сентября.
На округе № 40 зарегистрировали Игоря Басова («Справедливая Россия – Патриоты За Правду»), Александра Кузюкова («Единая Россия»), Владислава Мирошина («Новые люди») и Андрея Шестакова (ЛДПР). На округе № 26 регистрацию прошли: Кристина Бойкова (ЛДПР), Максим Зинин («Новые люди»), Иван Котенко («Единая Россия») и Виталий Кудринский (КПРФ).
Ранее сообщалось, что кандидатом  по одномандатному округу № 26 хотела стать вебкам-модель, однако ей отказали в регистрации.
·Политика

Регистрацию прошли выдвиженцы от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты За Правду» и «Новые люди».
Избирательная комиссия Омской области опубликовала официальный список кандидатов на дополнительные выборы в Омский городской Совет, которые состоятся 8 сентября.
На округе № 40 зарегистрировали Игоря Басова («Справедливая Россия – Патриоты За Правду»), Александра Кузюкова («Единая Россия»), Владислава Мирошина («Новые люди») и Андрея Шестакова (ЛДПР). На округе № 26 регистрацию прошли: Кристина Бойкова (ЛДПР), Максим Зинин («Новые люди»), Иван Котенко («Единая Россия») и Виталий Кудринский (КПРФ).
Ранее сообщалось, что кандидатом  по одномандатному округу № 26 хотела стать вебкам-модель, однако ей отказали в регистрации.