Александре Марчук официально отказали в регистрации на довыборы в Омский городской Совет.

29-летнюю омичку Александру Марчук официально сняли с довыборов в городской Совет. Девушка хотела стать депутатом по одномандатному округу № 26. Собрать и сдать подписи в свою поддержку она должна была до 29 июля, но сделать этого не успела.

– Марчук отказано в регистрации в связи с непредставлением документов для регистрации, – цитирует портал «СуперОмск» заявление избирательной комиссии региона.

Кандидат, не дошедшая до этапа регистрации, стала известна широкой общественности, когда выяснилось, что она работала вебкам-моделью. По словам Марчук, для нее это было своего рода хобби, заработать на этом не получилось.

Добавим, что на округе № 26 борьба за голоса избирателей развернется между тремя зарегистрированными кандидатами: Иваном Котенко («Единая Россия»), Виталием Кудринским (КПРФ) и Кристиной Бойковой (ЛДПР).