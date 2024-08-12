Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Управляющую компанию могут наказать.
Прокуратура начала проверку по факту падения куска шифера с крыши дома на 10-летнюю девочку. Сотрудники ведомства оценят действия управляющей организации «Жилищник-2 «Амурский» и при наличии оснований примут меры.
Напомним, инцидент произошел 16 июля во дворе дома № 14 на улице 21-я Амурская. Девочка получила ушиб. Происшествием занялась полиция, но пока никто не понес наказания. Мать юной омички отмечает, что никто даже не пытается предотвратить новые падения шифера.
Проверку проводит также следственный комитет.
·Происшествия

Управляющую компанию могут наказать.
Прокуратура начала проверку по факту падения куска шифера с крыши дома на 10-летнюю девочку. Сотрудники ведомства оценят действия управляющей организации «Жилищник-2 «Амурский» и при наличии оснований примут меры.
Напомним, инцидент произошел 16 июля во дворе дома № 14 на улице 21-я Амурская. Девочка получила ушиб. Происшествием занялась полиция, но пока никто не понес наказания. Мать юной омички отмечает, что никто даже не пытается предотвратить новые падения шифера.
Проверку проводит также следственный комитет.