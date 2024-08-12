Ребенок получил ушиб руки, а виновных до сих пор не нашли и не наказали.

Омичка Асия Тоцкая рассказала в соцсетях о происшествии со своей 10-летней дочерью. По словам женщины, 16 июля девочка сидела на лавочке во двере дома № 14 на улице 21-й Амурской, и с крыши на нее упал кусок шифера.

– В ДГБ № 3 поставили диагноз, ушиб руки, перелома, к счастью, не обнаружили. Информацию о случившемся медработники передали в полицию, и мне позвонил дежурный, сообщив, что на следующий день со мной свяжется инспектор ПДН Центрального района. 18.07.2024 сотрудники правоохранительных органов приехали, направили с дочерью на медэкспертизу, осмотрели лавочку и упавший кусок шифера, – сообщила женщина.

Однако, по ее словам, за это происшествие никто так и не ответил. Меры для предотвращения подобных случаев в будущем никто не принимает.