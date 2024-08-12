Регион оказался на 59-м месте по качеству трасс.
Опубликован свежий рейтинг российских регионов по качеству дорог. Согласно исследованиям РИА «Новости», Омская область занимает 59-е место из 85 возможных.
Эксперты ресурса отмечают, что доля автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в Омской области составляет 45,1 %. Плотность автодорог с твердым покрытием составляет 100,2 км на 1000 квадратных километров территории региона.
Год назад Омская область находилась на 58-м месте. Однако нормативам отвечали лишь 43,9 % дорог в регионе.
В ТОП-3 регионов с самыми лучшими трассами вошли Москва (97,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4 %) и Краснодарский край (84,4 %). По Сибири лидерство у Кемеровской области, регион находится на 17-м месте. Хороших дорог там 71,2 %.