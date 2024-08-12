«Омск-информ» пообщался с молодым специалистом Омского наркодиспансера, который рассказал, как он пришел в профессию и в чем ее сложности.

Работа врача не самая простая и при этом очень ответственная и стрессовая. Немногие идут в эту специальность, если не считают, что это не просто интерес, а их призвание. Но как молодые ребята мотивируют свой выбор? Как они оказались в профессии? Мы пообщались с молодым специалистом Омского наркодиспансера Станиславом Усвановым, который работает в учреждении уже три года.

Станислав Усванов – врач-психиатр-нарколог амбулаторно-поликлинического отделения для обслуживания взрослого населения в наркодиспансере, и он решил поделиться с нами некоторыми деталями.

– Как вы пришли к медицинской профессии? Были какие-то интересы еще с детства? Или это осознанное решение?

– В дошкольном и школьном возрасте у меня всегда вызывали интерес естественные науки, особенно биология и химия. Уже в 9-м классе у меня впервые возникли мысли о медицине. К 11-му классу желание работать в области медицины упрочилось, и я начал активно готовиться к экзаменам, чтобы поступить на бюджет. И вот я работаю врачом.

– Почему именно такая специальность?

– Я выбрал психиатрию-наркологию, так как мне очень интересна природа зависимостей, особенности ее влияния на личность и то, как она меняет психику человека. И, наверное, самое интересное и приятное – это видеть положительные результаты лечения у пациентов, когда они после длительной и сложной борьбы перестают употреблять психоактивные вещества. Наверное, именно это оказало влияние на выбор данной профессии.

– Много ли других молодых специалистов, которые работают с вами в Омском наркодиспансере?

– Да, я не один такой. Наркологический диспансер регулярно привлекает и обучает молодых специалистов как с высшим, так и со средним медицинским образованием.

– В чем заключаются ваши обязанности?

– Я работаю в амбулаторной службе наркологического диспансера, и основная задача моей деятельности заключается в наблюдении за пациентами с наркологическими расстройствами. Это включает в себя консультирование пациентов по вопросам зависимостей, осуществление диагностики и раннего выявления наркологических расстройств, назначение психофармакологической поддержки нуждающимся в ней пациентам. Также в мои обязанности входит организация госпитализации пациентов в круглосуточные стационарные отделения и, конечно, профилактическая работа со здоровым населением.

– Что самое сложное в вашей профессии и конкретно в специальности нарколога?

– Самым сложным в работе врача, на мой взгляд, является найти нужный подход для каждого конкретного пациента. А в работе психиатра-нарколога – это убедить пациента, что он может жить без психихоактивных веществ, и помочь ему найти подходящий конкретно для него путь к здоровой жизни – жизни без наркотиков.

– Какие навыки самые важные для врача-нарколога? Для кого подойдет такая работа?

– Среди важных навыков можно выделить терпение, ввиду того, что далеко не всем пациентам и далеко не с первого раза удается распрощаться с пристрастием к употреблению алкоголя и наркотиков и, соответственно, не сразу удается увидеть плоды своей работы с пациентом. Вторым важным качеством можно выделить способность к эмпатии, то есть способность к сопереживанию эмоционального состояния другого человека. И, наконец, третье качество – это находчивость, которая поможет разобраться порой в очень сложных и запутанных проблемах пациентов. Именно эти качества, на мой взгляд, помогут найти подход к нашим пациентам. А что касается того, кому подойдет данная профессия, так это, наверное, тем, кто хочет помочь обществу освободиться от зависимостей.

– Многие врачи «живут на работе». Насколько это актуально для вашей специальности?

– Конечно, работать приходится много, но вполне можно научиться рационально распределять свое время и успевать не только работать, но и решать свои личные вопросы, заниматься спортом, хобби и многим другим. Когда есть желание, можно успеть сделать все.