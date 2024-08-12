Омск-Информ
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·Общество

Часть путей перекроют для ремонта.
На этой неделе омские власти продолжат ремонт трамвайных путей. В связи с этим трамваи № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будут ходить  по укороченным маршрутам только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Время ограничений:
  • с 20:30 12 августа до 5:30 13 августа;
  • с 20:30 15 августа до 5:30 16 августа.
Ремонт трамваев проводят в Амурском поселке на улице Челюскинцев от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.
·Общество

Часть путей перекроют для ремонта.
На этой неделе омские власти продолжат ремонт трамвайных путей. В связи с этим трамваи № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будут ходить  по укороченным маршрутам только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Время ограничений:
  • с 20:30 12 августа до 5:30 13 августа;
  • с 20:30 15 августа до 5:30 16 августа.
Ремонт трамваев проводят в Амурском поселке на улице Челюскинцев от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.