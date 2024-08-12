Все заявленные на приемку учебные заведения ждут ребят и готовы распахнуть свои двери в обновленные классы, спортивные и актовые залы.

В общей сложности были заявлены 70 образовательных организаций – как школ, так и детских садов. Предварительно в них проведены все необходимые работы – текущие ремонты учебных кабинетов, рекреаций, пищеблоков, спортзалов. Где это также было запланировано, выполнены текущие ремонты кровель, туалетных комнат, частичная замена оконных блоков и другие необходимые работы, – сообщает пресс-служба Омского района. Комиссия работала в плотном графике. На сегодняшний день все заявленные на приемку учебные заведения ждут ребят и готовы распахнуть свои двери в обновленные классы, спортивные и актовые залы.

Отметим также, что для подготовки системы образования к новому учебному году, сообщил комитет, в Омском районе было выделено более 12 миллионов рублей.