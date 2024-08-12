За первый квартал они выросли более чем на 15 %, заявили в Министерстве просвещения РФ.

В среднем по России номинальная зарплата педагогических работников детских садов составляет 49 991 рубль, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга Минпросвещения РФ. В первом квартале 2024 года зарплаты выросли на 15,3 % по сравнению с январем – мартом 2023-го.

При этом в трех регионах страны зарплаты воспитателей садиков превышают сто тысяч рублей в месяц: это Магаданская область (118,4 тыс.), Чукотский автономный округ (118,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (113,9 тыс.). Вниз средний показатель тянет Северный Кавказ, там воспитателям платят от 26,2 до 28,3 тыс. рублей.

Отметим, что Сибирский федеральный округ не вошел в тройку макрорегионов с высокими зарплатами педагогических работников детских садов.