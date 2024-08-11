Сына омички положили в больницу с подозрением на аппендицит. Ребенок жаловался на сильные боли.

В популярном паблике «ЧП Омск» появился пост с жалобой на работу медицинского персонала детской больницы № 3, расположенной в городке Нефтяников. 7 августа в первое хирургическое отделение поступил мальчик с подозрением на аппендицит. Матери ребенка отказали в госпитализации вместе с ним.

– Около 6 часов вечера сын обратился к медсестре с жалобой на сильные боли в области живота, на что она ему ответила просто сходить в туалет. С 18:00 до 24:00 ребенок много раз звонил мне и просил помощи, просил позвонить врачам и попросить, чтобы ему помогли, я звонила раз 100, но никто не отвечал на звонки, после чего ребенок в скорчившемся состоянии кое-как нашел медсестру и, протянув сотовый телефон, попросил поговорить с мамой, на что ему ответили, что разговаривать со мной не будут, – написала мать пациента.

Когда была уже полночь, боли усилились. Чтобы помочь сыну, мать вызвала такси и сама приехала в больницу.

– Беспрепятственно поднявшись на пятый этаж, увидела интересную картину: из медперсонала вообще никого не было. Единственная, кого я нашла, – это медсестра в сонном состоянии и в очень интересном одеянии – в сорочке, – пишет автор жалобы. – Попросила позвать врача, в итоге врач не пришел, нам самим пришлось спуститься на первый этаж и уже там выяснять все обстоятельства произошедшего.

На жалобу матери юного пациента отреагировали в Минздраве. Там заявили, что медперсонал больницы, дежуривший в ночь с 7 на 8 августа, «пишет объяснительные».

– Сотрудники, дежурившие в ту ночь, пишут объяснительные, – сообщили в министерстве. – По нашим данным, хирургическую патологию у юного пациента исключили еще при поступлении. Дежурный врач дежурил по всему стационару и поэтому часть времени находился в другом отделении.

Сейчас мальчик выписан на амбулаторное лечение и будет наблюдаться на своем участке в детской поликлинике.

Фото: из архива