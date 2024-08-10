В Следкоме РФ обеспокоены, что до сих пор не расселены 60 жильцов.

Сегодня, 10 августа, омским Следкомом было заведено уголовное дело из-за частичного обрушения трехэтажки 1953 года постройки на улице Новосортировочной в Ленинском округе. Ранее сообщалось, что 9 августа в одной из квартир на первом этаже пол в санузле провалился в подвал, а по стенам здания пошли трещины.

Сегодня же глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому уголовному делу. По данным ведомства, не расселены около 60 жильцов. Эта трехэтажка признана аварийной еще в 2017 году.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах, – говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома РФ.