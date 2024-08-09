Омск-Информ
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·Общество

Олеся Чернышенко выиграла всероссийский конкурс.

Омичку Олесю Чернышенко признали самым аккуратным водителем троллейбуса во всей стране. Ее результаты в дисциплине «Комфортное вождение» стали лучшими среди участников всероссийского конкурса профессионального мастерства. Также омичка получила награду Общероссийского профсоюза обеспечения.

Конкурс «Лучший водитель троллейбуса» проходил с 8 по 9 августа в Чебоксарах. Между собой соревновались 32 участника из городов России. Жюри оценивало мастерство вождения, культуру обслуживания, знание правил дорожного движения и устройства троллейбуса.

·Общество

Олеся Чернышенко выиграла всероссийский конкурс.

Омичку Олесю Чернышенко признали самым аккуратным водителем троллейбуса во всей стране. Ее результаты в дисциплине «Комфортное вождение» стали лучшими среди участников всероссийского конкурса профессионального мастерства. Также омичка получила награду Общероссийского профсоюза обеспечения.

Конкурс «Лучший водитель троллейбуса» проходил с 8 по 9 августа в Чебоксарах. Между собой соревновались 32 участника из городов России. Жюри оценивало мастерство вождения, культуру обслуживания, знание правил дорожного движения и устройства троллейбуса.