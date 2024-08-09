За пост в соцсети мужчина лишился свободы на ближайшие три года.

1-й Восточный окружной военный суд признал омича виновным в оправдании терроризма и публичных призывах к терроризму. В наказание мужчину решили отправить в колонию общего режима на 3 года и еще на 2 года запретить ему заниматься размещением информации в интернете.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, в феврале 2017 года омич опубликовал на своей странице в соцсети текст, оправдывающий действия «норвежского стрелка» Андерса Брейвика. Последний 22 июля 2011 года устроил взрыв в центре Осло и расстрелял из винтовки участников молодежного лагеря правящей партии. В результате этих терактов погибли 77 человек, еще 150 пострадали.