Среди школ Омского района, в которых активно идут работы, – Троицкая и Богословская СОШ. Капремонты проходят под строгим и регулярным контролем администрации района.

Среди школ Омского района, в которых активно идут работы, – Троицкая СОШ (двухлетний цикл) и Богословская СОШ (однолетний цикл). Капремонты проходят под строгим и регулярным контролем администрации района. Так, в Богословской средней общеобразовательной школе к началу августа исполнитель показал впечатляющие результаты. В том числе завершены работы по монтажу фасада, уложены керамическая плитка на стены и керамогранит на пол и на лестничных маршах. Продолжается монтаж вентиляционной системы медицинского кабинета, пищеблока и кабинета химии. Рабочие приступили к покраске стен помещений и монтажу водосточной системы фасада. Вместе с тем продолжаются поставки нового оборудования в школу. Это робототехника, интерактивные панели, спортивное оснащение, спецоборудование для пищеблока.

Есть на начало месяца заметные результаты и в Троицкой школе. К примеру, на пищеблоке и в санузлах уложена плитка, укладывается плитка в пролетах между лестницами. На 2-м этаже устанавливаются двери, внутри идут отделочные работы, продолжаются фасадные работы. Уже полностью перекрыта крыша и началось благоустройство территории.

Добавим, что в целом в Омской области продолжается капитальный ремонт 24 школ. 19 объектов планируется сделать за 2 года, а 5 объектов – за год. Вопросы реализации президентской программы модернизации школьных систем образования на особом контроле губернатора Виталия Хоценко.