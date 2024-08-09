Защитник омского хоккейного клуба порадовался, что теперь платит намного меньше, чем в Москве.

Защитник «Авангарда» Даррен Диц в интервью раскрыл бытовые подробности переезда в Омск. Хоккеист перебрался в наш город в мае в результате обмена. До «ястребов» он играл за ЦСКА и снимал квартиру в Москве. В Омске аренда квартир в 3-4 раза дешевле.

– Сейчас за аренду плачу в три‑четыре раза меньше. Когда мы жили в Москве, я снимал квартиру, где Arena Plaza в районе Петровского парка. Платил я больше 200 тысяч рублей в месяц, – рассказал Диц в интервью МАТЧ ТВ.

Омск показался Дицу спокойным городом с небольшим количеством пробок. В Омске защитника, по его же словам, узнают на каждом углу.