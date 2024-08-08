Мужчина хранил у себя огнестрельное оружие, которое ему отдала знакомая.

В Омской области суд вынес приговор 41-летнему жителю Колосовского района. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

Суд установил, что в феврале 2024 года мужчина договорился со своей знакомой из Омска, что она продаст ему обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Женщина привезла оружие в своем рюкзаке в село Колосовка и передала сельчанину бесплатно.

Во время расследования мужчина добровольно показал следователям банку с бездымным порохом. Свою вину подсудимый признал полностью.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Уголовное дело в отношении знакомой мужчины еще рассматривают в суде.