Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 942-го километра трассы Челябинск – Новосибирск.
Сегодня около 14:15 на трассе Челябинск – Новосибирск в Калачинском районе Омской области случилось ДТП. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Ford. После этого по касательной легковушка столкнулась еще и с фурой Sitrak. Водитель легкогового автомобиля и его 61-летняя пассажирка скончались на месте.
– В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение автотранспорта, госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия, – сообщили в полиции.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
Напомним, сегодня утром два человека погибли в похожей аварии на трассе Тюмень – Омск. Там, по предварительным данным, на встречку вылетела фура.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 942-го километра трассы Челябинск – Новосибирск.
Сегодня около 14:15 на трассе Челябинск – Новосибирск в Калачинском районе Омской области случилось ДТП. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Ford. После этого по касательной легковушка столкнулась еще и с фурой Sitrak. Водитель легкогового автомобиля и его 61-летняя пассажирка скончались на месте.
– В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение автотранспорта, госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия, – сообщили в полиции.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
Напомним, сегодня утром два человека погибли в похожей аварии на трассе Тюмень – Омск. Там, по предварительным данным, на встречку вылетела фура.