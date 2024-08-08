Омск-Информ
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·Общество

Их уже передали российским войскам.
Омский завод транспортного машиностроения передал российским войскам партию улучшенных танков Т-80БВМ. На боевые машины установили новую защиту.
– Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов, – сообщает в Telegram-канале госкорпорация «Ростех».
Т-80БВМ – последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Машина способна двигаться со коростью до 70 км/ч и считается самой тихой благодаря особому устройству выхлопной системы. Ранее эти танки уже модернизировали. На них установили комплект динамической защиты, защиту надгусеничных полок и нижней лобовой детали.
·Общество

Их уже передали российским войскам.
Омский завод транспортного машиностроения передал российским войскам партию улучшенных танков Т-80БВМ. На боевые машины установили новую защиту.
– Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов, – сообщает в Telegram-канале госкорпорация «Ростех».
Т-80БВМ – последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Машина способна двигаться со коростью до 70 км/ч и считается самой тихой благодаря особому устройству выхлопной системы. Ранее эти танки уже модернизировали. На них установили комплект динамической защиты, защиту надгусеничных полок и нижней лобовой детали.