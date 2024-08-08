Врачи в Омской области вынуждены брать почти по две ставки, чтобы заработать.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, отвечающий за лоббирование здравоохранения и образования на федеральном уровне, обрисовал реальную картину с зарплатами медиков. Эти вопросы обсуждались на встрече с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным. По словам парламентария, это мероприятие оказалось результативнее предыдущих.

– После первой встречи я получил письмо, в котором сотрудники фонда объясняли, почему добавлять денег на зарплату омским медикам не нужно или необязательно. Среди аргументов был, например, такой: в Омской области сокращается количество медицинских работников. И это чистая правда, но при этом забыли добавить, что растет их нагрузка, – заявил Смолин.

По данным парламентария, средний врач в Омской области работает на 1,7 ставки, медсестра – на 1,5, сотрудники младшего медперсонала – на 1,8 ставки. Иначе говоря, медики трудятся с огромными перегрузками, чтобы заработать на жизнь. Есть вероятность, что врачам в Омской области все-таки поднимут зарплаты.

– Пока не буду называть конкретные цифры, но Илья Баланин считает весьма вероятным, что Омская область получит дополнительные средства по линии Фонда на заработную плату медицинских работников, – отметил Смолин.

Чтобы это произошло, Министерство экономического развития России должно составить новый прогноз развития экономики на 2024 год, в том числе по каждому региону отдельно. Чем выше будет прогнозное значение средней заработной платы, точнее, среднего трудового дохода в Омской области, тем больше шансов получить деньги из фонда.

Ранее предполагалось, что трудовой доход (не путать с зарплатой, он значительно ниже) в Омской области в 2024 году будет на уровне 44 тыс. рублей, затем 46 тыс. рублей, потом 48 тыс. рублей, а теперь прогноз обещает быть еще более высоким. Бюджетных средств на зарплаты медикам сейчас явно недостаточно.

– Пока не могу сказать, сколько именно денег мы получим, но шанс реальный. Будем продолжать работать, – добавил Смолин.

Пока непонятно, когда произойдет индексация зарплат медикам. Но прогноз развития министерство экономики подготовит в середине августа.