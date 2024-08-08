Работники получили свои деньги после вмешательства госинспекции труда.

Омская комапания «Строй Индустрия» задержала выплату зарплаты сотрудникам за апрель. На это один из работников пожаловался в государственную инспекцию труда в Омской области.

Как сообщает гострудинспецкция, стройфирме объявили предостережение о недопустимости нарушений.

В итоге в августе 2024 года компания погасила задолженность. Работникам перечислили в общей сложности 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полицейский из Омской области отсудил компенсацию за сверхурочные.