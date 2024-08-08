Омск-Информ
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·Общество

Работники получили свои деньги после вмешательства госинспекции труда.
Омская комапания «Строй Индустрия» задержала выплату зарплаты сотрудникам за апрель. На это один из работников пожаловался в государственную инспекцию труда в Омской области.
Как сообщает гострудинспецкция, стройфирме объявили предостережение о недопустимости нарушений.
В итоге в августе 2024 года компания погасила задолженность. Работникам перечислили в общей сложности 15 млн рублей.
Ранее сообщалось, что полицейский из Омской области отсудил компенсацию за сверхурочные.
·Общество

Работники получили свои деньги после вмешательства госинспекции труда.
Омская комапания «Строй Индустрия» задержала выплату зарплаты сотрудникам за апрель. На это один из работников пожаловался в государственную инспекцию труда в Омской области.
Как сообщает гострудинспецкция, стройфирме объявили предостережение о недопустимости нарушений.
В итоге в августе 2024 года компания погасила задолженность. Работникам перечислили в общей сложности 15 млн рублей.
Ранее сообщалось, что полицейский из Омской области отсудил компенсацию за сверхурочные.