Отечественными маслами можно обслуживать 90 % легковушек в России, включая корейские, европейские и китайские автомобили нового поколения.

Владельцы новых иномарок зачастую испытывают затруднения при обслуживании: необходимо найти масло, которое будет не только соответствовать всем требованиям производителей, но еще и будет всегда в доступности.

Кроме того, прямая задача моторных смазочных материалов – помогать легкому запуску и защите механизмов, особенно при экстремальных температурах до -55°C. Они должны быть устойчивы к окислению, сохранять эффективность во время длительной эксплуатации на большой скорости и в городском цикле. Новое моторное масло для самых современных двигателей иностранного производства разработали специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы». Благодаря составляющим формулы масло повышает топливную экономичность и экологичность работы мотора, а вязкость 0W-30 подходит для автомобилей, оснащенных системами увеличения максимальной мощности и очистки отработанных выхлопных газов.

– Для владельцев машин популярных марок наши специалисты разработали новое моторное масло, обеспечивающее повышенную защиту двигателя от износа. Благодаря комбинации передовых синтетических технологий оно отвечает самым жестким требованиям автопроизводителей и является полноценной заменой продукции ведущих мировых брендов, – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Также отмечается, что обслуживать произведенными на площадках в Омске и Московской области смазочными материалами можно 90 % легковых авто в России, включая корейские, европейские и китайские автомобили нового поколения.