Теперь женщину будут судить за мошенничество, с помощью которого она похитила деньги из бюджета.

Прокуратура направила в суд уголовное дело директора учебного центра «Промышленная безопасность и охрана труда». Ее обвиняют в хищении более 2,2 млн рублей.

По версии следствия, с марта 2019-го по декабрь 2022 года женщина заключала от имени организации госконтракты с КУ «Центр занятости населения» на переобучение безработных. Все специальности были связаны с источниками повышенной опасности, поэтому обучение должно было длиться от 160 до 480 учебных часов. Однако фактически обучение длилось от 4 до 40 часов, после чего фиктивные документы о прохождении полного курса направляли в центры занятости для оплаты. Всего такое фиктивное обучение прошли 79 омичей.

В прокуратуре отметили, что директор организации не признала вину. На ее имущество стоимостью более 4,7 млн рублей наложили арест.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.