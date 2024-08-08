Омск-Информ
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·Общество

Теперь женщину будут судить за мошенничество, с помощью которого она похитила деньги из бюджета.
Прокуратура направила в суд уголовное дело директора учебного центра «Промышленная безопасность и охрана труда». Ее обвиняют в хищении более 2,2 млн рублей.
По версии следствия, с марта 2019-го по декабрь 2022 года женщина заключала от имени организации госконтракты с КУ «Центр занятости населения» на переобучение безработных. Все специальности были связаны с источниками повышенной опасности, поэтому обучение должно было длиться от 160 до 480 учебных часов. Однако фактически обучение длилось от 4 до 40 часов, после чего фиктивные документы о прохождении полного курса направляли в центры занятости для оплаты. Всего такое фиктивное обучение прошли 79 омичей.
В прокуратуре отметили, что директор организации не признала вину. На ее имущество стоимостью более 4,7 млн рублей наложили арест.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.
·Общество

Теперь женщину будут судить за мошенничество, с помощью которого она похитила деньги из бюджета.
Прокуратура направила в суд уголовное дело директора учебного центра «Промышленная безопасность и охрана труда». Ее обвиняют в хищении более 2,2 млн рублей.
По версии следствия, с марта 2019-го по декабрь 2022 года женщина заключала от имени организации госконтракты с КУ «Центр занятости населения» на переобучение безработных. Все специальности были связаны с источниками повышенной опасности, поэтому обучение должно было длиться от 160 до 480 учебных часов. Однако фактически обучение длилось от 4 до 40 часов, после чего фиктивные документы о прохождении полного курса направляли в центры занятости для оплаты. Всего такое фиктивное обучение прошли 79 омичей.
В прокуратуре отметили, что директор организации не признала вину. На ее имущество стоимостью более 4,7 млн рублей наложили арест.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.