Глава региона заявил о готовности Омской области прийти на помощь курянам.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения ВСУ на мирных жителей и гражданские объекты в Курской области. Глава региона заявил, что омичи готовы прийти курянам на помощь.

– Тревожные новости из Курской области никого не могут оставить равнодушным. Российские военные прочно держат оборону и защищают мирных граждан от подлого нападения украинских вооруженных формирований, – написал Виталий Хоценко в своем Телеграм-канале.

Напомним, что накануне утром, 6 августа, ВСУ попытались прорваться в Курскую область. По данным Минобороны РФ, украинские войска с помощью примерно 300 военных, 11 танков и 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Во время атаки под обстрелы попали жилые и административные дома, объекты гражданской инфраструктуры. Среди мирных жителей есть раненые и погибшие.