Женщину осудили за распространение ложной информации из-за политической ненависти.

Вступил в силу приговор 50-летней омичке, которую осудили за распространение ложных данных о Вооруженных силах РФ из-за политической ненависти. Ранее Ленинский районный суд приговорил женщину к лишению свободы на шесть лет в колонии общего режима. Также ей на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Омичка не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Суд постановил, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденной или с момента ее задержания на территории России.