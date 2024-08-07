Омск-Информ
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·Общество

Кто займется экспертизами, пока не сообщается.
Дирекция по инвестиционной деятельности выделила 1,7 млн рублей на пожарно-техническую экспертизу, чтобы выяснить причину возгорания на подземной линии газопровода на 19-й Линии в Омске. Для этого провели две закупки на 800 и 920 тыс. рублей.
Как сообщает «НГС55», подрядчиков уже нашли. Однако кто займется экспертизой, пока неизвестно.
Напомним, пожар случился вечером 20 июля. Огонь уничтожил 5 домов, еще 21 повредил. Кроме того, в пожаре погиб один из местных жителей. Часть омичей после происшествия осталась без газа.
·Общество

Кто займется экспертизами, пока не сообщается.
Дирекция по инвестиционной деятельности выделила 1,7 млн рублей на пожарно-техническую экспертизу, чтобы выяснить причину возгорания на подземной линии газопровода на 19-й Линии в Омске. Для этого провели две закупки на 800 и 920 тыс. рублей.
Как сообщает «НГС55», подрядчиков уже нашли. Однако кто займется экспертизой, пока неизвестно.
Напомним, пожар случился вечером 20 июля. Огонь уничтожил 5 домов, еще 21 повредил. Кроме того, в пожаре погиб один из местных жителей. Часть омичей после происшествия осталась без газа.