Омск-Информ
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·Происшествия

Прошло больше двух недель, но газоснабжение восстановили не во всех домах.
После пожара на 19-й Линии в Омске восстановили газоснабжение 1100 домов. Однако, как сообщает глава министерства энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, 150 домов все еще остаются без газа.
– К сожалению, возобновить подачу газа еще в 150 домовладениях невозможно в сжатые сроки – необходима реконструкция газопровода высокого давления, – сообщили министр.
Напомним, пожар на 19-й Линии произошел 20 июля. По предварительным данным, причиной стала утечка газа из подземного газопровода. Пламя перекинулось на дома, уничтожив 5 из них и повредив еще 21. Погиб 59-летний хозяин одного из домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
·Происшествия

Прошло больше двух недель, но газоснабжение восстановили не во всех домах.
После пожара на 19-й Линии в Омске восстановили газоснабжение 1100 домов. Однако, как сообщает глава министерства энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, 150 домов все еще остаются без газа.
– К сожалению, возобновить подачу газа еще в 150 домовладениях невозможно в сжатые сроки – необходима реконструкция газопровода высокого давления, – сообщили министр.
Напомним, пожар на 19-й Линии произошел 20 июля. По предварительным данным, причиной стала утечка газа из подземного газопровода. Пламя перекинулось на дома, уничтожив 5 из них и повредив еще 21. Погиб 59-летний хозяин одного из домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.