Пожилые люди думали, что лжесотрудники портала «Госуслуги» и банка помогают им сберечь деньги.

Омские полицейские возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз жертвами преступников стали 73-летний пенсионер и его жена.

Сначала пенсионеру позвонила девушка, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она сообщила о неучтенном рабочем стаже мужчины и возможности перерасчета пенсии. Для этого требовалось привязать личный кабинет на портале «Госуслуги» к аккаунту Пенсионного фонда и продиктовать ей коды из сообщений. Мужчина так и сделал. Девушка подтвердила, что операция прошла успешно, и попрощалась.

Через несколько минут ему снова позвонили. На этот раз лже-сотрудник портала «Госуслуги» сообщил пенсионеру о взломе личного кабинета и о том, что мошенники могут оформить на него кредиты. Омичу посоветовали выполнить указания сотрудника «Центрального банка», чтобы избежать финансовых потерь.

Преступник уговорил пенсионера купить новый телефон и установить на него приложение для бесконтактного перевода денег через банкомат. Потом пожилой омич под руководством мошенника обналичил накопленные 450 тыс. рублей, оформил три кредита на 607 тыс. рублей и перевел все деньги на «безопасный счет». Потом омич продал автомобиль за 750 тыс. рублей и убедил жену занять у банка еще 145 тыс. рублей. Все деньги он перевел мошенникам.

Преступники не прекращали требовать денег, и пенсионеры наконец заподозрили обман. К тому моменту они успели потерять 1 952 000 рублей.