Омск-Информ
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·Происшествия

Подростка похоронили сегодня. 

Стало известно, что за 13-летняя школьница погибла в пожаре из-за электросамоката на улице 23-я Северная. Трагедия случилась 2 августа. Предварительной причиной возгорания стало замыкание аккумулятора. Следком завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как оказалось, девочка из многодетной семьи Токаревых, сообщает «Омскрегион». Ее похоронили сегодня. Погорельцам организовали сбор вещей и средств.

·Происшествия

Подростка похоронили сегодня. 

Стало известно, что за 13-летняя школьница погибла в пожаре из-за электросамоката на улице 23-я Северная. Трагедия случилась 2 августа. Предварительной причиной возгорания стало замыкание аккумулятора. Следком завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как оказалось, девочка из многодетной семьи Токаревых, сообщает «Омскрегион». Ее похоронили сегодня. Погорельцам организовали сбор вещей и средств.