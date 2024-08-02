Пожар произошел ночью из-за короткого замыкания.

Сегодняшней ночью во время пожара в частном доме по улице 23-я Северная погибла 13-летняя девочка. Возгорание произошло из-за замыкания электросамоката. Судя по всему, средство передвижения перед этим поставили на зарядку.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

Следователи провели осмотр места происшествия, назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления точных причин возгорания, а также судебно-медицинские экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.