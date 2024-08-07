В зоне особого внимания мэра Омска – гимназия № 88 и дом для расселения из ветхого и аварийного жилья на улице 6-я Станционная.

В своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в его рабочем кабинете есть монитор, на который выведены картинки с проблемных стройплощадок. В режиме реального времени есть возможность наблюдать за ведущимися работами. Также можно понять, достаточно ли людей на объекте, вовремя ли завозятся материалы. Но и очные объезды никто не отменял, написал мэр.

– Сегодня на повестке: гимназия № 88 и дом для расселения из ветхого и аварийного жилья на улице 6-я Станционная. Гимназия вышла из уровня нулевого этажа, сейчас строители занимаются кирпичной кладкой первого, обсудили с подрядчиком ранее обозначенную задачу: закрыть тепловой контур до наступления морозов — обещает справиться. Идет стройка и на 6-й Станционной. Объект не менее многострадальный, чем вышеупомянутый: перипетии с застройщиком, фактическая остановка работ, поиск нового подрядчика. Вместе с губернатором Виталием Павловичем Хоценко сделали все, чтобы его реанимировать. На сегодня в подъезде № 2 идут отделочные работы, как внутри квартир, так и на фасаде — дом обретает вид, – отметил Сергей Шелест.

Мэр подчеркнул, что в отделке квартир используются современные материалы, каждая будет сдаваться с добротной дверью, сантехникой. Таким образом, людям не придется тратить силы и средства на ремонт. Подъезд № 1 тоже не остается без внимания строителей. Он написал, что работы еще много, но дело на месте не стоит. Люди ждут свои квартиры, некоторые будущие жильцы лично ходят на стройку, чтобы посмотреть, как она продвигается. В дальнейшем будут прилагаться все усилия, чтобы процесс завершился дружным новосельем.