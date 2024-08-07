Омск-Информ
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·Происшествия

Жители одного из округов снова вдыхали сероводород.
В региональном министерстве природных ресурсов сообщили об очередных выбросах вредных веществ, которые произошли в Омске вчера, 6 августа. Концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,62 раза в Ленинском округе.
Отметим, что сероводород омичи вдыхали также в понедельник, 5 августа. Тогда же повысилось в воздухе и содержание формальдегида. Формальдегидом омичи дышали и в минувшую субботу, 3 августа.
·Происшествия

Жители одного из округов снова вдыхали сероводород.
В региональном министерстве природных ресурсов сообщили об очередных выбросах вредных веществ, которые произошли в Омске вчера, 6 августа. Концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,62 раза в Ленинском округе.
Отметим, что сероводород омичи вдыхали также в понедельник, 5 августа. Тогда же повысилось в воздухе и содержание формальдегида. Формальдегидом омичи дышали и в минувшую субботу, 3 августа.