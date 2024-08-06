Омск-Информ
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·Общество

Им дышали жители Ленинского округа.
Вчера, 5 августа, в Омске снова выявили выбросы. Концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,4 раза в Ленинском округе. В Октябрьском округе выявили 1,1 ПДК формальдегида. Несмотря на это, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха оценили как низкий.
Отметим, что формальдегидом омичи дышали также в минувшую субботу. Тогда же в городском воздухе повысилась концентрация фенола.
·Общество

Им дышали жители Ленинского округа.
Вчера, 5 августа, в Омске снова выявили выбросы. Концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 1,4 раза в Ленинском округе. В Октябрьском округе выявили 1,1 ПДК формальдегида. Несмотря на это, по данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха оценили как низкий.
Отметим, что формальдегидом омичи дышали также в минувшую субботу. Тогда же в городском воздухе повысилась концентрация фенола.