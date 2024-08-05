Омск-Информ
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·Происшествия

Выбросы вредных веществ произошли в двух округах.
В минувшую субботу, 3 августа, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе концентрация фенола превысила предельно допустимую в 1,5 раза. В Октябрьском округе выявили 2,6 ПДК формальдегида.
В других округах выбросов синоптики не заметили. В воскресенье уровень загрязнения воздуха был низким.
·Происшествия

Выбросы вредных веществ произошли в двух округах.
В минувшую субботу, 3 августа, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе концентрация фенола превысила предельно допустимую в 1,5 раза. В Октябрьском округе выявили 2,6 ПДК формальдегида.
В других округах выбросов синоптики не заметили. В воскресенье уровень загрязнения воздуха был низким.