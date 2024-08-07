Его адвокат требует прекратить уголовное дело своего клиента в связи с его смертью, однако суды не верят представленным документам.

В Омске продолжается судебная эпопея с уголовным делом бывшего директора ОАО «Омсктрансстрой» Виктора Себелева. Судом первой инстанции он был признан виновным в совершении ряда экономических преступлений – 4 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 18 эпизодах присвоения (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Себелева заочно приговорили к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима – по официальным данным, он находится в международном розыске.

При этом адвокат подсудимого Алексей Ткачев требует прекратить уголовное дело в отношении Себелева в связи с его смертью, факт которой, цитируем, «установлен, подтвержден доказательствами и не опровергнут». У судов другая позиция – доводы о смерти подсудимого были тщательно проверены Куйбышевским райсудом (первая инстанция) и Омским областным судом (апелляционная инстанция) и обоснованно отвергнуты как не нашедшие своего подтверждения.

Ткачев представил в суд свидетельство о смерти Себелева, выданное Ирпенским городским отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления министерства юстиции Украины.

– Суд первой инстанции обоснованно сделал вывод о том, что указанный документ, ввиду отсутствия даты рождения Себелева Виктора Ивановича, не позволяет его идентифицировать с подсудимым по настоящему делу... Данное свидетельство, согласно представленным документам, не было заверено нотариусом Заяриной М.В., указанный нотариус заверил лишь перевод на русский язык вышеназванного документа... В связи с чем не имеется оснований для прекращения уголовного дела в связи со смертью Себелева В.И., – говорится в определении Омского областного суда, которое цитируют «Коммерческие вести».

В конце июля судебная коллегия по уголовным делам 8-го кассационного суда общей юрисдикции частично отменила приговор в отношении Себелева. Изменения коснулись прав собственности на акции ОАО «Омсктрансстрой», принадлежащих подсудимому и его родственникам.