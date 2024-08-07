Как и в предыдущие дни, 7 августа дождь может пойти в любую минуту.

Облачная погода, кратковременные дожди и до +24 градусов в дневные часы ожидается в Омске в среду, 7 августа. Осадки прогнозируются ближе к концу рабочего дня. Сервис «Яндекс Погода» информирует о небольшом дожде и днем, и вечером. «Гисметео» передает осадки на девять часов вечера. Также вероятна гроза.

В остальном, как и в предыдущие дни, будет комфортно: воздух прогреется до +24 градусов, будет дуть легкий северо-западный ветер. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.

Ранее сообщалось о ночном похолодании до +9 градусов. Понижение температуры воздуха прогнозируется в ночь на четверг, 8 августа.