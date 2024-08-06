Омск-Информ
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·Общество

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили прогноз погоды на конец рабочей недели.

Завтра, 7 августа, в Омске пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Возможны грозы. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

В четверг, 8 августа, ночью ожидаются туманы и похолодание до +9…+14 градусов. Днем будет тепло – до +19…+24 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В пятницу, 9 августа, существенных изменений не ожидается. Ночью столбик термометра окажется на отметке +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. Дождливая погода сохранится, будут грозы. Ветер будет достигать 15 м/с.

·Общество

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили прогноз погоды на конец рабочей недели.

Завтра, 7 августа, в Омске пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Возможны грозы. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

В четверг, 8 августа, ночью ожидаются туманы и похолодание до +9…+14 градусов. Днем будет тепло – до +19…+24 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В пятницу, 9 августа, существенных изменений не ожидается. Ночью столбик термометра окажется на отметке +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. Дождливая погода сохранится, будут грозы. Ветер будет достигать 15 м/с.