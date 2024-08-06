Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела после крушения самолета с путешественниками в Приморье. Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По предварительной информации, сегодня днем, 6 августа, самолет Bristell вылетел с аэродрома «Пушистый» (Южно-Сахалинск). Борт должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в Приморье. В назначенное время воздушное судно не прибыло, а связь с ним была утрачена.

На борту находились командир воздушного судна и один пассажир. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.