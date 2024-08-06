Суд учел тот факт, что нарушитель оставил место аварии и оказал неповиновение требованиям полиции.

Водитель, устроивший ДТП на улице Заозерной, в результате которого перевернулся фургон с пони, арестован на семь суток, сообщили в полиции. Виновник аварии назван злостным нарушителем Правил дорожного движения.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло накануне на улице Заозерной. Внедорожник «Мицубиши» с прицепом, в котором перевозились два пони, ехал со стороны телецентра. При перестроении в крайний левый ряд в иномарку сзади въехали «Жигули», водитель которых играл в так называемые «шахматы» на дороге – резко перестраивался из полосы в полосу. Удар был такой силы, что прицеп не сколько раз перевернулся, пони вылетели на обочину дороги. Лишь по счастливой случайности ни люди, ни животные не пострадали.

– Суд, рассмотрев материалы об оставлении виновником места ДТП и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, назначил омичу штраф в размере 2 тысяч рублей и арест сроком на семь суток, – сообщили в пресс-службе УМВД.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку.