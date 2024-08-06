Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло в результате столкновения двух автомобилей.
Вчера на улице Заозерной случилось ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, несколько парней на «Жигулях» врезались в машину с прицепом.
– Прицеп перевернуло несколько раз, в нем были пони. Во время опрокидывания их выкинуло на землю. Водитель «Жигулей» сразу покинул место ДТП, остальные пытались дать деньги, чтобы решить все без ДПС, – сообщается в посте.
До прибытия полицейских парни скрылись. Очевидцы происшествия подозревают, что все они были пьяны.
– Водитель «Жигулей» был пойман через час на телецентре. Свидетели говорят, что эти молодые люди «кошмарили» людей еще с Левого берега, – отмечает автор поста.
О пострадавших не сообщается.
·Происшествия

Это произошло в результате столкновения двух автомобилей.
Вчера на улице Заозерной случилось ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, несколько парней на «Жигулях» врезались в машину с прицепом.
– Прицеп перевернуло несколько раз, в нем были пони. Во время опрокидывания их выкинуло на землю. Водитель «Жигулей» сразу покинул место ДТП, остальные пытались дать деньги, чтобы решить все без ДПС, – сообщается в посте.
До прибытия полицейских парни скрылись. Очевидцы происшествия подозревают, что все они были пьяны.
– Водитель «Жигулей» был пойман через час на телецентре. Свидетели говорят, что эти молодые люди «кошмарили» людей еще с Левого берега, – отмечает автор поста.
О пострадавших не сообщается.