Омск-Информ
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·Общество

Эта сумма не окончательная, деньги продолжают перечислять.
Жителям северных районов Омской области, которые пострадали от павдка, продолжают выплачивать компенсации. Им перечислили в общей сложности уже 232 млн рублей.
– Единовременную выплату в увеличенном размере получили уже 9623 человека, а компенсации по частичной и полной утрате имущества в размере 75 и 150 тысяч рублей зачислили 738 жителям, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, выплатфы пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме увеличили в начале августа.
·Общество

Эта сумма не окончательная, деньги продолжают перечислять.
Жителям северных районов Омской области, которые пострадали от павдка, продолжают выплачивать компенсации. Им перечислили в общей сложности уже 232 млн рублей.
– Единовременную выплату в увеличенном размере получили уже 9623 человека, а компенсации по частичной и полной утрате имущества в размере 75 и 150 тысяч рублей зачислили 738 жителям, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, выплатфы пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме увеличили в начале августа.