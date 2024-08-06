Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Подрядчик начал монтировать элементы сооружения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства Центра уличного баскетбола на набережной Тухачевского у метромоста.

Завершить работы планируется осенью 2024 года. Строительство объекта доверили компании «СтройМонтажПроект».

– Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят, – заявил Хоценко.

Сообщается, что при плотной загруженности в центре могут заниматься в общей сложности до 250 тысяч человек ежегодно. О строительстве спортивного объекта в рамках социального проекта одного из банков стало известно в июне прошлого года. В декабре власти определились с местом – возле метромоста, на набережной Тухачевского. Его возведение началось в июле нынешнего года.

·Спорт

Подрядчик начал монтировать элементы сооружения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства Центра уличного баскетбола на набережной Тухачевского у метромоста.

Завершить работы планируется осенью 2024 года. Строительство объекта доверили компании «СтройМонтажПроект».

– Строители подготовили основание и приступили к монтажу элементов сооружения. Новая площадка откроется осенью. Уверен, что жители и гости нашего региона оценят, – заявил Хоценко.

Сообщается, что при плотной загруженности в центре могут заниматься в общей сложности до 250 тысяч человек ежегодно. О строительстве спортивного объекта в рамках социального проекта одного из банков стало известно в июне прошлого года. В декабре власти определились с местом – возле метромоста, на набережной Тухачевского. Его возведение началось в июле нынешнего года.