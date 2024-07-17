Спортивное сооружение появится на набережной Тухачевского у метромоста.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о начале строительства центра уличного баскетбола в Омске. Спортивное сооружение возводят на набережной Тухачевского у метромоста. Подрядчик уже установил стойки для баскетбольных щитов и сейчас занимается формированием основы для покрытия площадки.

Как пояснил глава региона, заниматься спортом на этой площадке смогут все желающие. Также планируется проведение различных спортивных мероприятий.

О строительстве Центра уличного баскетбола в Омске было объявлено в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что спортивный объект будет возведен в рамках социального проекта. В конце прошлого года стало известно, что центр построят рядом с гостиницей Cosmos Omsk.