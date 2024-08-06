В деревнях и поселениях омского пригорода выравнивают дороги с помощью спецтехники, а также борются с сорной травой на обочинах.

Накануне спецтехника побывала на двух улицах Нижней Ильинки. На дороге вдоль Береговой был произведен окос обочин в ширину до 8 метров и на протяжении полукилометра. А на улице Зеленой траву выкосили на участке длиной в 1 километр. Здесь косилка захватила метровую ширину. Грейдирование же выполнено на половине грунтовых дорог населенного пункта. В Новоомском сельском поселении проведены работы по отсыпке участка на въезде в аграрно-технологический колледж. Отсыпали также и улицу Иртышскую. А на Граничной, Зеленой, Береговой, Шоссейной, переходе через плотину на улице Крайней и на улице Ленина роторной косилкой ликвидировали сорную траву. Кроме того, в Новоомском помощь в окосе сорняков оказали семьям участников специальной военной операции. Также администрация поселения выражает благодарность неравнодушным жителям улицы Крайней, которые организовали завоз материала на отсыпку части дороги. Администрация поселения, в свою очередь, провела работы по выравниванию отсыпочного материала. В Розовском грейдер проехал по деревне Нива – была ликвидирована колейность на улице Зеленой, а также на дороге, ведущей к кладбищу. В центральном селе, Розовке, выровняли грунтовую дорогу вдоль Луговой, а также захватили участок на Спортивной. В Чернолучинском на окос обочин поработали «Белорус-892» (МТЗ) и рабочий администрации поселения. Кроме боковых частей дорог, там окосили места общего пользования, тротуары и дорожные знаки. Успешно на территории действует практика закрепления мест общего пользования за организациями – каждая борется с сорняками на своем участке. Таким образом в поселении поддерживают полный порядок.

В Троицком чистыми косилка оставила обочины вдоль дорог Верхнего Карбуша – спецтехника поработала в населенном пункте на выходных. Чуть раньше, 2 августа, в пятницу, окос обочин дорог производили в центре поселения. Работы на этой неделе продолжены. В Калинино не забывают о территории возле памятника, посвященного победе в Великой Отечественной войне – он расположен в селе Калинино, на улице Советской, 2б. Аккуратную зеленую лужайку возле мемориала будут продолжать поддерживать в опрятном виде. В Ключевском в субботу и воскресенье сорную траву срезали на обочинах въездных дорог как в Ключах, так и в Харино. А в Пушкино и Усть-Заостровке окос осуществляется в ежедневном режиме. В последнем поселении, кроме прочего, планируют грейдирование – на третью декаду августа. При установлении стабильной погоды дороги разровняют и в Пушкинском.