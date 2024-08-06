Горожане не смогли вовремя вылететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Сегодня в Омском аэропорту произошли задержки рейсов. По данным онлайн-табло, они длились больше трех часов.

Борт «Победы» в Москву должен был отправиться в 5:05, но вылетел только в 08:23. Задержались также рейсы в столицу «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота», которые планировались в 06:30 и 05:50. Они вылетели в 08:08 и 06:16.

Борт «Уральских авиалиний» в Сочи вылетел в 05:58 вместо 04:30. Самолет «России» в Санкт-Петербург отправился вместо 06:40 в 08:19.